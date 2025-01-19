Андрей Бочаров встретил Крещение Господне в храме

Сегодня, 19 января, праздник Крещения Господня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретил в храме Всех Святых в Земле Российской просиявших, сообщили V102.RU в администрации региона.

Это относительно новый храм Волгограда, первое богослужение в котором было совершено 1 мая 1994 года, в Светлый Праздник Пасхи. Находится он на улице маршала Чуйкова в Центральном районе.

Губернатор встретил праздник вместе с прихожанами и поставил свечи.

Напомним, что Крещение Господне или Богоявление входит в число двунадесятых праздников и отмечается православной церковью ежегодно 19 января.

История праздника связана с событиями, описанными в Евангелие, когда Иисус Христос в возрасте 30 лет принял крещение на реке Иордан от пророка Иоанна Предтечи. В этот момент произошло Богоявление: голос Бога с небес провозгласил Иисуса Сыном Божьим, а Святой Дух сошёл на него в виде голубя.

По традиции христиане окунаются в ледяную купель, в храмах проходят праздничные службы. В праздник Крещения совершается Великое освящение воды.

Фото администрации Волгоградской области