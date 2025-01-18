Европейские лани поселились в волгоградском ЦПКиО

Фото ЦПКиО
Общество 18.01.2025 17:35
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18.01.2025 17:35
Фото ЦПКиО
По соседству с альпаками и ламами в живом уголке Центрального парка культуры и отдыха поселились европейские лани. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации парка, прибывшие несколько дней назад малыши прошли процесс адаптации в своем домике и выходят на прогулки, с любопытством осваивая новую территорию.
С сегодняшнего дня волгоградцы смогут поближе познакомиться с оленятами и угостить их морковкой. При этом сотрудники напомнили, что животных нельзя кормить принесенной с собой едой.Напомним, сейчас в живом уголке парка живут кролики, ламы, камерунские козочки и альпаки.
Фото ЦПКиО
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