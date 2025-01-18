Общество

Европейские лани поселились в волгоградском ЦПКиО

Общество 18.01.2025 17:35
0
18.01.2025 17:35


По соседству с альпаками и ламами в живом уголке Центрального парка культуры и отдыха поселились европейские лани. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации парка, прибывшие несколько дней назад малыши прошли  процесс адаптации в своем домике и выходят  на прогулки, с любопытством осваивая новую территорию. 
С сегодняшнего  дня волгоградцы смогут поближе познакомиться с оленятами и угостить их морковкой. При этом сотрудники напомнили, что животных нельзя кормить принесенной с собой едой.
Напомним, сейчас в живом уголке парка живут кролики, ламы, камерунские козочки и альпаки.
Фото ЦПКиО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.01.2025 20:51
Общество 18.01.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 18:58
Общество 18.01.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 15:38
Общество 18.01.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 14:09
Общество 18.01.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 13:11
Общество 18.01.2025 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 12:36
Общество 18.01.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 11:54
Общество 18.01.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 11:21
Общество 18.01.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 09:39
Общество 18.01.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 08:47
Общество 18.01.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2025 06:57
Общество 18.01.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 21:04
Общество 17.01.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 20:37
Общество 17.01.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 19:00
Общество 17.01.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2025 18:06
Общество 17.01.2025 18:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:48
В Жирновске горит ТЦ «Северный»Смотреть фотографии
21:24
Гандболисты «Каустика» дома проиграли «Зениту» в СуперлигеСмотреть фотографии
21:10
Под Волгоградом разыскивают 16-летнюю беглянку со стажемСмотреть фотографии
20:51
В Камышине освятили городской водопроводСмотреть фотографии
19:55
«Ротор» перед Турцией обыграл вторую команду в товарищеском матчеСмотреть фотографии
19:29
«Успели выбежать»: под Волгоградом дотла сгорел пассажирский автобусСмотреть фотографии
18:58
«Перед глазами - шесть фотографий погибших ребят»: жители поселка под Волгоградом сплели для фронта больше тысячи маскировочных сетейСмотреть фотографии
17:53
На КНС-5 в Волгограде ликвидировали сброс нефтепродуктовСмотреть фотографии
17:35
Европейские лани поселились в волгоградском ЦПКиОСмотреть фотографии
16:50
Волгоградский футболист Иван Пяткин ушел из «Ротора» Смотреть фотографии
16:16
«Работают правоохранители»: незаконный сброс нефтепродуктов зафиксировали на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:38
Крещенские купели откроют для волгоградцев в шесть вечера 18 январяСмотреть фотографии
14:46
Подсудимый волгоградский генерал Попов ждет приказа идти в окопСмотреть фотографии
14:09
Погода на Крещенский сочельник предсказала, ждать ли волгоградцам морозовСмотреть фотографии
13:11
«Картошка - не роскошь?»: в волгоградских магазинах она появилась по 119 рублей за кгСмотреть фотографии
12:36
Бум на красивые свадебные даты начался в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:54
Микрорайон многострадального Котово вновь остался без водыСмотреть фотографии
11:21
В Волжском перенесли открытие памятника растаявшему снежкуСмотреть фотографии
10:28
В Камышине 18-летний парень проткнул шампуром 43-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде наезд на 16-летнего пешехода попал на камеруСмотреть фотографии
09:39
Росстат: Волгоградская область вошла в тройку регионов-лидеров ЮФО по сокращению бедностиСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде похоронили погибшего на СВО 27-летнего контрактника Романа ЧервяковаСмотреть фотографии
07:42
В Котельниково сгорела баня в гостиничном комплексе «Бояринъ»Смотреть фотографииCмотреть видео
07:21
Волгоград попал в топ- 4 рейтинга самых футбольных городов РоссииСмотреть фотографии
06:57
«Чудом отбился»: в Волгограде пенсионер едва не стал жертвой стаи агрессивных собакСмотреть фотографии
21:37
В Камышине водитель Lifan влетел в столб на ул. ТекстильнойСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде псевдоинвалид обул бюджет на 1,3 млн рублейСмотреть фотографии
20:37
Волгоградец взыскал 166 тыс. рублей с владельца «летающего» ларькаСмотреть фотографии
19:51
Камеры засняли смертельное столкновение «МАЗ» с фурой «Магнит» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Волгоградский «Ротор» сыграет семь матчей в ТурцииСмотреть фотографии
 