Массовое ДТП с летающим колесом произошло на трассе Волгоград-Москва

Один человек, по предварительным данным, пострадал в ходе массового ДТП с участием фургона, автобуса и двух легковушек в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла ночью на 673 км автодороги Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе.

Сообщается, что водитель автофургона «ГАЗ-2705», который двигался со стороны Москвы в Волгоград, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автобусом Scania. Потом в фургон въехал автомобиль Volkswagen Jetta.

- В результате последнего столкновения произошло отбрасывание запасного колеса автомашины «ГАЗ-2705» в автомашину «Лада-Гранта», которая двигалась во встречном направлении, - сообщили в главке.

В ДТП пострадал водитель автофургона. С места происшествия его увезли в больницу.

Фото из архива V102.RU