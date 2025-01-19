На юге Волгограда ликвидируют очаг бешенства

Больное опасным вирусом животное обнаружено в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ облкомветеринарии, эпизоотический очаг бешенства установлен на территории радиусом 1 метр, расположенной вблизи железнодорожной станции Шпалопропитка.

Утвержден план мероприятий по ликвидации очага и предотвращения распространения возбудителя заболевания.

Напомним, что бешенство – особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Вирус передается со слюной при укусе больным животным. Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже развившегося заболевания не существует. Так, к примеру, произошло с 44-летней жительницы Михайловки, которая в 2024 году скончалась в Волгоградской области от этого заболевания.

Женщину укусила лиса, однако обращаться в больницу за помощью она не стала. Только когда у пострадавшей началась гидрофобия, она обратилась к медикам, но вылечить ее уже было невозможно.

Фото из архива V102.RU