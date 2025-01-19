Первыми в прорубь на Крещение окунулись больше 6 тыс. волгоградцев

Стали известны данные о количестве жителей Волгоградской области, которые приняли участие в крещенских купаниях одними из первых.

- По официальным данным на 7:00 численность людей, окунувшихся в ледяную воду на территории Волгоградской области, составила 6360 человек, - сообщили V102.RU в ГКУ «Служба спасения».

В свою очередь в ГУ МЧС Волгоградской области рассказали, что в специально оборудованных для совершения обряда омовения местах, а их в регионе более 40, дежурят представители единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона. Задействовано более 500 человек личного состава и более 140 единиц техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Волгоградской области более 40 человек личного состава и 15 единиц техники.

- Дежурство личного состава спасательных подразделений у купелей будет осуществляться до 20.00 ч. 19 января, - уточнили в ведомстве.

Обряд омовения можно совершить в течение всего дня, поэтому количество верующих, которые окунулись в прорубь на Крещение Господне, будет больше.

Фото Павла Мирошкина / V102.RU