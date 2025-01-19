Сегодня, 19 января, в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде состоялось массовое обливание ледяной водой из ведер и кулачные бои. Как сообщили V102.RU в ЦПКиО, так активные граждане, среди которых были и жители Тамбовской области, отметили православный праздник Крещения.

По данным организаторов, ведра с ледяной водой опрокинули на себя порядка 30 человек в купальных костюмах. Перед этим они сделали зарядку на свежем воздухе.





- Чем больше человек увидят, какой прилив энергии мы получаем от таких процедур, тем больше захотят присоединиться к ЗОЖ, - считает основатель Дома моржа Сергей Якшин.

После этой ЗОЖ процедуры вниманием зрителей завладели спортсмены. Представители Центра «Мужские игры» из Волгограда и спортивного клуба «Коловрат» из Тамбовской области устроили кулачные бои. Сначала мужчины сошлись в спарринге, а затем устроили дружеский стеношный бой.





Фото: ЦПКиО Волгограда