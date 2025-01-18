На КНС-5 в Волгограде ликвидировали сброс нефтепродуктов

Происшествия 18.01.2025 17:53
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18.01.2025 17:53
КНС-5 на юге Волгограда вернулась к штатному режиму работы. С помощью стационарных насосов нефтепродукты, попавшие в стоки, были оперативно перекачены на очистные сооружения, сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения». Благодаря оперативным действиям сотрудников станции не удалось допустить разлива стоков.
- В настоящее время сотрудники ресурсоснабжающей организации совместно с представителями правоохранительных органов проводят осмотр колодцев для определения места несанкционированного слива. Уже определены возможные направления, откуда могли поступить нефтепродукты, - пояснили в компании.
Напомним, незаконный сброс опасных химических веществ в канализацию был зафиксирован сегодня, 18 января. На место были вызваны полицейские и сотрудники МЧС. Именно подобная ситуация стала причиной произошедшего в июле ЧП на КНС-5, жертвами которого стали пять человек.
После перекачки опасных стоков на очистные повторные замеры загазованности показали, что все показатели находятся в норме.
Справка. Вентиляционную систему на КНС-5 обновили в 2022 году. Полная реконструкция самого здания станции и всего оборудования запланирована в инвестпрограмме 2025-2026 годов.Фото из архива V102.RU
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