«Успели выбежать»: под Волгоградом дотла сгорел пассажирский автобус

18 января в Камышинском районе Волгоградской области сгорел автобус. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на видео, опубликованное в местном паблике, он следовал по маршруту Камышин — Воднобуерачное. Происшествие случилось рано утром 18 января около села Галки. Когда пожарные прибыли, автобус уже вовсю полыхал – от него остался лишь обгорелый «скелет».
Автор видео эмоционально прокомментировала произошедшее.
- Водитель полез за огнетушителем, а уже поздно, все загорелось. Все успели выбежать. Водитель сам чуть не пострадал. За 10 минут все сгорело, да даже за две уже все полыхало,
- рассказывает женщина за кадром.
- Правительство виновато, что на таких автобусах ездим,
- подытожила она.
В ГУ МЧС пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 5-54 ч. Пожарные расчета ПЧ-95 Верхней Добринки ликвидировали горение в 6-25 ч. К счастью, никто не пострадал. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в моторном отсеке.
Видео Жесть Камышина vk.com