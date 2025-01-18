



Пять маскировочных сетей в день, двадцать пять в неделю и сто – в месяц. Волонтер Аксана Решетникова по-деловому рассказывает о работе большой команды, но после добавляет: «За каждой сетью, печкой или сухим душем стоят люди. Те, кто собирают жизненно необходимые посылки на фронт. И те, кто их получает». Как жители небольшого поселка Городищенского района помогают участникам СВО из самых разных уголков страны, - в материале ИА «Высота102». Пять маскировочных сетей в день, двадцать пять в неделю и сто – в месяц. Волонтер Аксана Решетникова по-деловому рассказывает о работе большой команды, но после добавляет: «За каждой сетью, печкой или сухим душем стоят люди. Те, кто собирают жизненно необходимые посылки на фронт. И те, кто их получает». Как жители небольшого поселка Городищенского района помогают участникам СВО из самых разных уголков страны, - в материале ИА «Высота102».





- Ровно год назад к нам приехали участницы известной в Волгоградской области группы «Узелки Победы». Девочки показали нам схемы плетения маскировочных сетей, - вспоминает Аксана. – Мы посмотрели пару раз, а дальше доучивались на практике. Сделали небольшой станочек из труб и разделили производство – в одной комнате волонтеры плетут сети по схеме, а в другой – изготавливают их на станке. Арифметика довольна проста – пять – шесть сетей в день, больше сотни в месяц. Иногда кажется, что сил на работу не остается. Бывают такие состояния, вы же понимаете. Немного пожалеем себя, а потом глянем на стену – перед глазами шесть фотографий погибших ребят из нашего поселка. Доделаем работу и, уставшие, вернемся домой, в тепло. А у ребят, которые находятся там, на передовой, этого тепла родного дома попросту нет. Чего только не видели наши девчонки, выезжающие за ленточку с гуманитарной помощью. Одна из волонтеров стала практически полностью седой. Как-то раз ее спросили: «Сделала мелирование?». Ох, если бы это было мелированием… вспоминает Аксана.

После частичной мобилизации в ДК поселка Опытная станция пришли родственники бойцов.предложили они сотрудникам Дома культуры, входившим в состав волонтерского отряда «Возрождение».Когда участники СВО попросили у близких пустые банки для изготовления окопных свечей, вопросов, с чего именно начать помощь фронту, у местных жителей уже не оставалось.рассказывает Аксана Решетникова.Со временем волонтёры из Опытной станции стали собирать небольшие наборы, добавляя в комплект к свече теплые носки или балаклавы. А после из Городищенского района в зону СВО выезжали машины, доверху загруженные продуктами – люди приносили в Дом культуры коробки с тушенкой и сгущенкой, сухой лапшой и пюре, чаем и кофе, киселем, печеньем, пряниками и козинаками.Жители поселка стараются отрабатывать каждую заявку - и уже лично знакомых бойцов, и тех, кто случайно находит их контакты в социальных сетях.продолжает собеседница.Все ли разделяют порывы волонтеров, выкраивающих время для помощи бойцам? Отнюдь. Поначалу многие из них даже пытались, если не убедить других в своей правоте, то хотя бы объяснить им свою позицию. Но вскоре перестали. Отболело.улыбается Аксана