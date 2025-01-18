Общество

«Перед глазами - шесть фотографий погибших ребят»: жители поселка под Волгоградом сплели для фронта больше тысячи маскировочных сетей

Общество 18.01.2025 18:58
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18.01.2025 18:58


Пять маскировочных сетей в день, двадцать пять в неделю и сто – в месяц. Волонтер Аксана Решетникова по-деловому рассказывает о работе большой команды, но после добавляет: «За каждой сетью, печкой или сухим душем стоят люди. Те, кто собирают  жизненно необходимые посылки на фронт. И те, кто их получает». Как жители небольшого поселка Городищенского района помогают участникам СВО из самых разных уголков страны, - в материале ИА «Высота102».
После частичной мобилизации в ДК поселка Опытная станция пришли родственники бойцов.
- Чем мы можем помочь? Давайте помогать, - предложили они сотрудникам Дома культуры, входившим в состав волонтерского отряда «Возрождение».
Когда участники СВО попросили у близких пустые банки для изготовления окопных свечей, вопросов, с чего именно начать помощь фронту, у местных жителей уже не оставалось.

- Мы поставили небольшую плиточку и начали изготавливать окопные свечи. Было нас немного – сотрудники Дома культуры, мама одного бойца и сестра другого. Сейчас эти женщины каждый месяц загружают машину и едут в зону СВО – сначала в ДНР, а после – в Запорожье, где воюют их близкие, - рассказывает Аксана Решетникова. – Кстати, иногда ребята сами выходят с нами на связь и просят не дорогую технику, а какие-то мелочи. Но именно эти мелочи им действительно нужны. Недавно передали такую посылку парню из Каменки. Теперь он наш. И все, кто с ним, тоже наши.
Со временем волонтёры из Опытной станции стали собирать небольшие наборы, добавляя в комплект к свече теплые носки или балаклавы. А после из Городищенского района в зону СВО выезжали машины, доверху загруженные продуктами – люди приносили в Дом культуры коробки с тушенкой и сгущенкой, сухой лапшой и пюре, чаем и кофе, киселем, печеньем, пряниками и козинаками.

- Ровно год назад к нам приехали участницы известной в Волгоградской области группы «Узелки Победы». Девочки показали нам схемы плетения маскировочных сетей, - вспоминает Аксана. – Мы посмотрели пару раз, а дальше доучивались на практике. Сделали небольшой станочек из труб и разделили производство – в одной комнате волонтеры плетут сети по схеме, а в другой – изготавливают их на станке. Арифметика довольна проста – пять – шесть сетей в день, больше сотни в месяц. Иногда кажется, что сил на работу не остается. Бывают такие состояния, вы же понимаете. Немного пожалеем себя, а потом глянем на стену – перед глазами шесть фотографий погибших ребят из нашего поселка. Доделаем работу и, уставшие, вернемся домой, в тепло. А у ребят, которые находятся там, на передовой, этого тепла родного дома попросту нет. Чего только не видели наши девчонки, выезжающие за ленточку с гуманитарной помощью. Одна из волонтеров стала практически полностью седой. Как-то раз ее спросили: «Сделала мелирование?». Ох, если бы это было мелированием…

Жители поселка стараются отрабатывать каждую заявку - и уже лично знакомых бойцов, и тех, кто случайно находит их контакты в социальных сетях.
- Иногда говорят, что в наше время каждый думает только о себе и своем тепле. Но за два года работы мы убедились – так думают не все. Мы общаемся с волонтерами из разных районов Волгоградской области и постоянно друг другу помогаем. Например, для завтрашней отправки гуманитарного груза им требуется несколько маскировочных сетей. Мы, конечно же, делимся. А после они привозят то, чего не достает нам. А сколько помогает город.. Оксана из Тракторозаводского района заливает окопные свечи прямо на рабочем месте, сотрудники рыбного магазина в Красноармейском районе везут нам большие продуктовые наборы, Наташа из Дзержинского района подключает к этой деятельности все новых людей. Знаете, сколько необычного и необъяснимого происходило с нами за это время. Скажем, зальем мы свечи, разложим по коробкам носочки или перчатки и понимаем, что две коробочки остаются пустыми. Носков больше нет, и взять их именно сейчас просто негде. Не поверите – буквально через 15 минут к нам заходит женщина с большим пакетом вещей. Говорит: «Села пить чай и вдруг подумала, что пока чай горячий, успею добежать до Дома культуры». И так бывало не раз. Тебе нужно – а оно раз, и приходит. Причем, именно то, в чем мы нуждаемся в этот конкретный момент. С Божьей помощью это продолжается и по сей день, - продолжает собеседница.

Все ли разделяют порывы волонтеров, выкраивающих время для помощи бойцам? Отнюдь. Поначалу многие из них даже пытались, если не убедить других в своей правоте, то хотя бы объяснить им свою позицию. Но вскоре перестали. Отболело.
- Я раньше брыкалась, хотела что-то доказать тем, кто не понимает нас. Помню, как однажды пришла в парикмахерскую и услышала разговор мастера. Та, не зная меня лично, говорила, что из Дома культуры зачем-то устроили склад. Я сидела, слушала эти речи, а потом в шутку сказала: «Извините, но я записала вас в иноагенты». На следующий день эта женщина пришла в Дом культуры, открыла дверь в наш кабинет и буквально с порога сказала: «Я собрала посылку. Вы меня из иноагентов-то вычеркните». Кстати, теперь она состоит в нашей команде, - улыбается Аксана. – Сейчас я просто не замечаю негатива. Да, лично у меня «за ленточкой» нет никого из близких. Но каждого из парней, которые приходят к нам с благодарностью, приносят торты и  говорят самые простые, но искренние слова, мы встречаем, как родных.
Виктория Чумакова

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