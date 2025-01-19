В Жирновске потушили пожар в ТЦ «Северный»

Три часа боролись с огнем пожарные расчеты в городе Жирновске Волгоградской области, где горел торговый центр, передает V102.RU.
- В 23:07 пожар локализован. В 23:35 объявлена ликвидация на площади 120 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Напомним, что сообщение о возгорании пристройки к зданию торгового центра в Жирновске поступило в оперативные службы в 20:32 субботы, 18 января. Глава района Петр Мармура сообщил, на месте происшествия работали 5 пожарных расчетов, полиция, энергетики. Причины пожара пока не называются.
Фото: Петр Мармура / t.me
Видео: жители Жирновска