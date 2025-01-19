Охота на диких кабанов открылась в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение облкомприроды, в январе разрешено застрелить 51 особь в границах семи государственных охотничьих заказников регионального значения.

Согласно документу, больше всего – по 10 особей – можно застрелить в заказниках «Раздорский» и «Чернополянский». Меньше всего – 3 особи – разрешено умертвить в заказнике «Ольховский».

Обкомприроды поясняет, что необходимость регулирования численности дикого кабана связана с предотвращением возникновения и распространения африканской чумы свиней, угрозы нанесения ущерба объектам животного мира.

Ведомство ссылается на рекомендации Минприроды РФ, План мероприятий («дорожную карту») по совершенствованию системы ветеринарной безопасности РФ, утвержденного постановлением правительства РФ, и другие документы.

Мероприятия по регулированию численности дикого кабана пройдут в регионе до 30 января текущего года.

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