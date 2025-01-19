«Это просто праздник какой-то»: на Крещение в Котово ликвидировали коммунальную аварию

Вода вернулась после аварии в поселок Серино в городе Котово Волгоградской области, который снискал печальную славу городу коммунальных катастроф.

- Ремонтные работы в районе частного сектора Серено завершены. Городское водоснабжение функционирует и проблем с отсутствием воды в Котово нет, - сообщила накануне поздно вечером в своем Telegram-канале глава городского поселения Котово Наталья Ефимченко. - Пользуясь случаем, поздравляю всех котовчан с праздником Крещение Господне. Пусть этот день принесет Вам радость, мир и благословения.

Глава также поблагодарила котовчан за терпение и поддержку в процессе ремонта.

- Это просто праздник какой-то, - так отреагировали на это сообщение в соцсетях жители Котово.

Напомним, что терпеть жителям Серино пришлось около двух суток. Вода пропала у них 17 января. Коммунальщики на вопросы людей отвечали, что перекрыли задвижку из-за аварии, которую ликвидируют. Однако жители утверждали, что никаких работ не ведется.

В новогодние праздники городу Котово и вовсе пришлось неделю выживать без воды из-за серии аварий на водоводе. СК РФ по Волгоградской области в итоге возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ - ст. 238 УК РФ и ст. 293 УК РФ, предусматривающих ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатность. Следователям предстоит дать оценку действиям ответственных лиц, а также фактам сопутствующих ЧП.

Фото из архива V102.RU