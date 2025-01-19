Железное месиво на Продольной: в Волгограде водитель «Газели» протаранил фуру и погиб

Сегодня ночью, 19 января, в Дзержинском районе Волгограда произошло смертельное ДТП на Третьей Продольной, в результате чего понадобилась помощь автовышки, передает V102.RU.

Как сообщил журналистам заместитель командира ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Волгограду Александр Сиделев, примерно в 2:10 водитель «Газели», который следовал по Третьей Продольной со стороны Ворошиловского района в Краснооктябрьский, врезался в стоящую фуру Hino.





- Напротив дома №74 на улице Землячки он совершил наезд на строящее транспортное средство. В результате водитель «Газели» скончался на месте, - рассказал Сиделев.





В главке уточнили, что «Газель» следовала со стороны ул. Историческая в сторону ул. Менделеева. Удар был такой силы, что фуру отбросило на отбойник, а «Газель» перевернулась.

Водитель скончался до приезда скорой помощи.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области