Мокрая вьюга надвигается на Волгоградскую область

В Волгограде осадки и сильный ветер ожидаются 19 и 20 января. В воскресенье на город опустится туман, а гололеда стоит опасаться до 21 января.
Общество 19.01.2025 08:08
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19.01.2025 08:08
В Волгограде осадки и сильный ветер ожидаются 19 и 20 января. В воскресенье на город опустится туман, а гололеда стоит опасаться до 21 января.
Неуютную погоду в ближайшие три дня пообещали синоптики жителям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, в регион придут осадки в виде мокрого снега, снега и дождя со снегом при усилении ветра до 15-20 метров в секунду. Ситуацию на дорогах осложнит туман, гололед, а энергетикам придется приготовиться к такому неприятному явлению как налипание мокрого снега на проводах.При этом в регионе сохранятся температурные качели. Ночью будет фиксироваться небольшой минус, а днем столбик термометра поднимется на 3 градуса.
В Волгограде осадки и сильный ветер ожидаются 19 и 20 января. В воскресенье на город опустится туман, а гололеда стоит опасаться до 21 января.
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