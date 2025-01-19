Общество

«Погода нас не остановит»: в Волгограде сотни верующих окунулись в ледяную воду в Крещение

Общество 19.01.2025 07:42
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19.01.2025 07:42


Крещенские купания начались в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, первые волгоградцы окунулись в ледяную воду в Крещенский сочельник еще до полуночи.


В этом году из-за аномально теплой погоды в январе и отсутствии льда некоторые муниципальные образования не смогли оборудовать безопасные места на водоемах и отказались от проведения крещенских купаний. Количество разрешенных мест для таких купаний из-за этого в Волгоградской области было сокращено. Так, к примеру, в Волгограде оборудовали пять купелей, тогда как годом ранее их было семь.

- Соблюдаем эту традицию ежегодно, но, честно, в мороз купаться легче, чем сейчас. Сейчас вода намного холоднее. Но погода нас не остановит – как купались, так и будем купаться. Главное, чтоб с верой, - считает волгоградец Петр, который совершил обряд омовения в Краснооктябрьском районе.



Здесь только за полчаса погрузиться в ледяную воду смогли порядка 100 человек. Во всех оборудованных местах дежурят сотрудники оперативных служб, которые следят за безопасностью горожан и в любой момент могут оказать необходимую помощь. Обогреться и попить горячий чай можно в палатках, которые установили рядом с купелями.

Напомним, что в Волгоградской области оборудовано свыше 40 иорданей, из них пять в Волгограде. За безопасностью купающихся следят спасатели, медики и сотрудники полиции.  

 


Адреса расположения купелей в Волгограде:

- Тракторозаводский район – берег р. Волги, напротив жилого дома № 4 по ул. им. Грамши (пос. Спартановка);

- Краснооктябрьский район – территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16;

- Советский район – Ельшанская набережная (микрорайон Тулака);

- Кировский район – набережная им. Высоцкого около пристани им. Руднева;

- Красноармейский район – Севастопольская набережная, рядом с монументом В.И. Ленина.












Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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