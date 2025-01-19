Общество

Крестный ход на теплоходе с освящением Волги прошел в Волгограде

Общество 19.01.2025 19:13
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19.01.2025 19:13


Сегодня, 19 января, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил чин Великого освящения вод реки Волги. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую облдуму, церковный обряд был совершен в Центральном районе Волгограда, где также прошел крестный ход.


- В Крестном ходе на теплоходе и торжественном богослужении приняли участие священнослужители Волгоградской епархии, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, - сообщили в облдуме.


Чин великого освящения воды совершается в Крещенский сочельник и сам праздник Крещения Господня (Богоявления). В храмах проходят праздничные богослужения. В ночь с 18 на 19 января по традиции верующие начинают окунаться в проруби, которые подготавливают заранее.

В текущем году в Волгоградской области было оборудовано более 40 месть для крещенских купаний, пять из которых – в Волгограде. 

Фото: Волгоградская областная дума / Волгоградская епархия

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