Крестный ход на теплоходе с освящением Волги прошел в Волгограде

Сегодня, 19 января, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил чин Великого освящения вод реки Волги. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую облдуму, церковный обряд был совершен в Центральном районе Волгограда, где также прошел крестный ход.





- В Крестном ходе на теплоходе и торжественном богослужении приняли участие священнослужители Волгоградской епархии, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, - сообщили в облдуме.





Чин великого освящения воды совершается в Крещенский сочельник и сам праздник Крещения Господня (Богоявления). В храмах проходят праздничные богослужения. В ночь с 18 на 19 января по традиции верующие начинают окунаться в проруби, которые подготавливают заранее.

В текущем году в Волгоградской области было оборудовано более 40 месть для крещенских купаний, пять из которых – в Волгограде.

Фото: Волгоградская областная дума / Волгоградская епархия