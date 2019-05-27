Сбербанк запускает в День предпринимателя стендап-шоу «День П»

Экономика 27.05.2019 14:03 Реклама
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27.05.2019 14:03
Сбербанк вместе с агентством Setters запускает проект «День П» — серию стендапов с известными российскими предпринимателями.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, бизнесмены — участники шоу расскажут истории о неудачах, сложностях, странных сотрудниках и других препятствиях на пути развития своего дела. Превратить обычные истории в стендапы предпринимателям помогут профессиональные авторы комедийных шоу
Сергей Ганин, управляющий директор, начальник Управления маркетинга блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка: «Цель нашего проекта — вдохновить начинающих предпринимателей и мотивировать их не бояться ошибок, относиться к проблемам с юмором. Участники шоу — успешные бизнесмены — на своем примере покажут, что все трудности преодолимы».
Героями проекта стали известные предприниматели Анна Цфасман (Даблби), Алексей Локонцев (TopGan), Игорь Стоянов (Персона), Михаил Гончаров (Теремок) и другие. Выпуски шоу будут распространяться в соцсетях и публиковаться на сайте «Свое дело». Помимо шоу в проекте собраны: генератор бизнес-ошибок, тест, интервью с бизнесменами. Каждый предприниматель может на странице проекта рассказать историю своих ошибок в бизнесе. Лучшие из них будут опубликованы на www.svoedelo.blog
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Фото с сайта www.svoedelo.blog
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