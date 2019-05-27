Экономика

Сбербанк запускает в День предпринимателя стендап-шоу «День П»

Экономика 27.05.2019 14:03 Реклама
369 0
27.05.2019 14:03


Сбербанк вместе с агентством Setters запускает проект «День П» — серию стендапов с известными российскими предпринимателями. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, бизнесмены — участники шоу расскажут истории о неудачах, сложностях, странных сотрудниках и других препятствиях на пути развития своего дела. Превратить обычные истории в стендапы предпринимателям помогут профессиональные авторы комедийных шоу
Сергей Ганин, управляющий директор, начальник Управления маркетинга блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка: «Цель нашего проекта — вдохновить начинающих предпринимателей и мотивировать их не бояться ошибок, относиться к проблемам с юмором. Участники шоу — успешные бизнесмены — на своем примере покажут, что все трудности преодолимы».
Героями проекта стали известные предприниматели Анна Цфасман (Даблби), Алексей Локонцев (TopGan), Игорь Стоянов (Персона), Михаил Гончаров (Теремок) и другие. Выпуски шоу будут распространяться в соцсетях и публиковаться на сайте «Свое дело». Помимо шоу в проекте собраны: генератор бизнес-ошибок, тест, интервью с бизнесменами. Каждый предприниматель может на странице проекта рассказать историю своих ошибок в бизнесе. Лучшие из них будут опубликованы на www.svoedelo.blog   

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Фото с сайта www.svoedelo.blog

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
Обход Волгограда пройдется катком по дачам
27.05.2019 11:59
24043 15
Бюджет Волгоградской области перевалит за 100 млрд рублей
20.05.2019 11:58
7471 42
В Волгограде на заводе "Красный Октябрь" запускают после годового простоя печь №5
23.05.2019 09:16
7813 29
Экономика
27.05.2019 17:36
Экономика 27.05.2019 17:36
5638 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.05.2019 15:06
Экономика 27.05.2019 15:06
361 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.05.2019 11:59
Экономика 27.05.2019 11:59
24043 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.05.2019 17:52
Экономика 25.05.2019 17:52
979 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.05.2019 15:44
Экономика 24.05.2019 15:44
1953 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.05.2019 11:08
Экономика 24.05.2019 11:08
505 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 20:10
Экономика 23.05.2019 20:10
1158 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 15:06
Экономика 23.05.2019 15:06
673 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 14:47
Экономика 23.05.2019 14:47
4608 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.05.2019 09:16
Экономика 23.05.2019 09:16
7813 29 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.05.2019 12:05
Экономика 22.05.2019 12:05
1442 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.05.2019 11:38
Экономика 22.05.2019 11:38
283 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.05.2019 15:58
Экономика 21.05.2019 15:58
1190 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.05.2019 15:22
Экономика 21.05.2019 15:22
451 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.05.2019 14:26
Экономика 21.05.2019 14:26
2422 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:54
Женщина-прокурор стала лидером по доходам среди коллег-мужчин в прокуратуре Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:36
Волгоградский завод "Красный Октябрь" меняет лицо Смотреть фотографииCмотреть видео
17:27
В Волгоградской области определились кандидаты в облдуму от "ЕР"Смотреть фотографии
16:50
На ВгАЗе наградили победителей грантового конкурса «Зеленая волна»Смотреть фотографии
16:43
В Волгограде экс-начальника железнодорожной дистанции обвиняют во взяткеСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде маловодье может создать проблемы речным маршрутамСмотреть фотографии
15:22
В Волгограде свой срок получили и сообщники убийцы солдата-контрактникаСмотреть фотографии
15:06
Лучшие сотрудники предприятий промплощадки «КАУСТИКа» получили награды к профессиональному праздникуСмотреть фотографии
15:06
Волгоградская облдума готова объявить старт предвыборной кампанииСмотреть фотографии
15:05
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связиСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде столкнулись скоростные трамваи
15:02
Причиной оцепления вокруг гостиницы в Волгограде стала страйкбольная граната Смотреть фотографии
13:28
В Волгограде перекрыли улицу из-за подозрительной машиныСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде монумент «Родина-мать зовет!» начали одевать в металлические леса Смотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области депутаты расхватали призовые места на праймериз «ЕР»Смотреть фотографии
12:39
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019Смотреть фотографии
11:59
Обход Волгограда пройдется катком по дачамСмотреть фотографии
11:55
Первые лица Волгограда похвастались своими богатыми и предприимчивыми женами Смотреть фотографии
11:32
На грядках в Волгоградской области полицейские нашли два десятка гастарбайтеров-нарушителейСмотреть фотографии
10:27
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding —победитель Effie Russia Awards 2019Смотреть фотографии
10:08
В Волгограде поймали более 40 любителей езды навеселе Смотреть фотографии
09:37
В Волгограде из-за пожара в ветхом общежитии эвакуировали 80 человекСмотреть фотографии
09:31
Эксперты оценили уровень социальной ориентированности бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области фальшивую учительницу ждут в судеСмотреть фотографии
09:11
В Волгограде трамвай сошел с рельсов из-за врезавшейся в него иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
В Волгограде в склон поймы реки Царицы вложат почти 142 млн рублейСмотреть фотографии
19:00
«Порочная любовь» медленно убивает Волго-Ахтубинскую пойму Смотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Позорные зарплаты, дороги и детские площадки: избиратели Волгоградской области ждут работы от «ЕР»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:23
В клубе «Олимпия» под Волгоградом открылся новый плавательный центрСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
В Волгограде запретили застройку ул. СоветскойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 