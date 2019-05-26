Экономика

«Все фуры в гости к нам»: Волгоградская область осталась без пунктов весового контроля

Экономика 26.05.2019 11:21
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26.05.2019 11:21




Теперь такие картины в Волгоградской области - редкость. 

В 2018 году в Волгоградской области не удалось создать автоматические пункты весогабаритного контроля за счет внебюджетных средств. Такие выводы сделали в КСП Волгоградской области, аудиторы которой проверили расходование средств областного и муниципальных дорожных фондов. Между тем, провал планов по созданию новых пунктов весового контроля усугубляется и другим обстоятельством. Так, мало того, что на сегодняшний момент имеющихся в регионе четырех пунктов по взвешиванию грузового транспорта катастрофически  не хватало, так еще и даже имеющиеся в наличии не всегда функционируют. 
Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области не удалось реализовать планы по организации таких площадок для взвешивания грузовиков на условиях частно-государственного партнерства. Планировалось еще к прошлому году организовать 25 стационарных и 10 передвижных постов. Задумывалось, что новые пункты будут подключены к системе «Безопасный город» и позволят фиксировать перегруз дистанционно.
Сегодня в администрации Волгоградской области перешли к кардинальным мерам. Так, объявлен аукцион на аренду системы весогабаритного контроля с начальной ценой контракта в 800 миллионов рублей. Планируется на эти деньги установить шесть комплексов, в том числе – на Третьей продольной, в Нехаевском, Котельниковском, Серафимовичском районах, в Волжском, а также в районе поста ДПС на мосту через Волгу. 
Между тем, отсутствие в Волгоградской области пунктов весового контроля оборачивается колоссальными убытками для региона. Так, из-за тяжелых фур быстро выходят из строя дороги, на ремонт которых тратятся деньги из бюджета. К тому же грузовики-нарушители не возмещают нанесенный дорогам вред из-за перегруза по той причине, что эти нарушения просто не фиксируются. При этом в других регионах России активно взыскивают ущерб с волгоградских предпринимателей, занимающихся перевозкой грузов. 

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