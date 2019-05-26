«Ротор» покинул десятку лучших команд ФНЛ: фотомгновения матча московского «Чертаново» на «Волгоград Арене»





Волгоградский «Ротор» после сегодняшнего поражения московскому клубу «Чертаново» - 2:1 – опустился на 11-ю позицию в итоговой таблице ФНЛ. Об этом сообщает ИА «Высота 102». До этого матча «Ротор» занимал 10-е место. Напомним, в начале сезона на первой конференции руководство клуба ставило задачу для волгоградских футболистов войти в восьмерку лучших команд первенства.

Сегодняшняя игра стала заключительной перед летним перерывом между чемпионатами. Команды ФНЛ отправляются в отпуск до середины июля, когда стартует новый сезон. Наиболее яркие мгновения сегодняшнего матча – в фоторепортаже ИА «Высота 102».



















































































