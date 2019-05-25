Глава спорткомитета Волгоградской области - чемпион по доходам





Пришла пора отчитаться о доходах и имуществе заместителей губернатора Волгоградской области, а также руководителей органов исполнительной власти региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларации, опубликованные на сайте администрации региона, кто-то продемонстрировал стабильность, кто-то стал богаче, а кто-то резко обеднел. По итогам "забега" определилась и тройка "победителей". Список самых состоятельных чиновников администрации Волгоградской области возглавил Александр Глинянов, председатель комитета спорта и физической культуры с доходом более 17 миллионов рублей, второе место занял Роман Беков - заместитель губернатора, председатель комитета промышленности и торговли (9,2 миллиона рублей), на третьем расположился еще один заместитель губернатора, председатель комитета финансов Александр Дорждеев - более 4,2 миллиона рублей.

Так, Александр Глинянов в три с лишним раза увеличил сумму доходов по сравнению с 2017 годом. В минувшем году он задекларировал 17,2 млн рублей. При этом в обширном списке его имущества потерь не произошло, наоборот, наблюдается прирост. Теперь чиновник еще и владелец моторного судна «Motorized Craft Bauliner». На месте по-прежнему 62 гектара земли в России, еще 14 гектаров – в Испании. В той же европейской стране у чиновника есть и большой дом (473 кв.м), а в России в довесок две квартиры, одна из которых – в совместной собственности. Как и годом ранее, в декларации чиновника значатся 5 грузовых тягачей «Mersedes» и три полуприцепа.

Заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков показал стабильность в доходах – 9,2 миллиона рублей. Это почти столько же, сколько и за 2017 год. А вот с благосостоянием его супруги произошли серьезные изменения. Если в 2017 году она задекларировала доход в 16 миллионов рублей, то в 2018 году она не получила ничего. Правда, теперь из декларации исчезла квартира площадью почти в 130 квадратных метров, которая находилась в пользовании жены Романа Бекова и самого чиновника, но являлась собственностью несовершеннолетнего ребенка супругов. Теперь собственность Романа Бекова состоит, как и в прошлом году, из трех земельных участков, дома, квартиры, здания с пристройкой и нежилого помещения. У его супруги остались две квартиры и нежилое помещение.

Первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев, председатель комитета финансов, в 2018 году прирастил личные финансы. Если в 2017 году его доход составлял около 2,7 миллиона рублей, то за прошлый год он увеличил их до 4,2 миллиона рублей. Во всем остальном он остался себе верен, задекларировав земельный участок, дом, гараж и баню, которые находятся в совместной собственности с его супругой. Остался у первого зама и легковой автомобиль Хонда.

Декларация вице-губернатора, руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина за 2018 год – почти копия документа, опубликованного по итогам 2017 года. Доход вице-губернатора составил около 3,2 миллиона рублей – это почти на 200 тысяч больше, чем было в 2017 году. В остальном ничего у него не изменилось. Из имущества – квартира в собственности, иномарка. Доход супруги не дотянул до 800 тысяч рублей, которая задекларировала также 1 земельный участок, жилое строение и гаражный бокс.









Заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин показал доход в 3,2 миллиона рублей. У него в собственности – 2 земельных участка, дом и квартира. Его супруга заработала около 2,7 миллиона рублей, она владеет тремя квартирами и двумя автомобилями – Тойота Венза и Ауди А3. В 2017 году доход жены чиновника был меньше - около 1,3 миллиона рублей.













Заместитель губернатора Александр Блошкин заработал в 2018 году немногим более 3 миллионов рублей. По сравнению с доходом за 2017 год больше тысяч на 200. В собственности у него по-прежнему восемь земельных участков (общедолевое владение) и дом, а также люксовая иномарка Мерседес Бенц МЛ 350 4 Матик. Супруге с доходом в 197 тысяч рублей принадлежит земельный участок и квартира.

Еще один заместитель губернатора Валентина Гречина задекларировала доход в размере 4 миллионов 220 тысяч рублей. Это больше, чем в 2017 году (2,7 миллиона рублей). Вероятно, увеличение дохода произошло за счет продажи доли в квартире площадью более 70 квадратных метров, которая у нее была в 2017 году, но которой уже нет в декларации за 2018 год. Теперь у нее в собственности осталась только одна квартира площадью 94 квадрата.

Небольшое увеличение дохода случилось у другого заместителя губернатора Волгоградской области – Зины Мержоевой. Она задекларировала за 2018 год сумму в 3 миллиона рублей, тогда как по итогам 2017 года эта цифра составляла немногим более 2,7 миллиона рублей. Не произошли изменения и с имуществом заместителя губернатора – Зина Мержоева по-прежнему является владелицей двух квартир.













Заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин опубликовал доход за 2018 год в размере 3,3 миллиона рублей. Это меньше, чем было у чиновника в 2017 году – 4,1 миллиона рублей. Из собственности у него – квартира, доля в другой квартире и нежилое помещение площадью в 1,6 квадратных метра. Его супруга с доходом в 243 тысячи рублей владеет долей в квартире.













Заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов за 2018 год опубликовал доход в 2,8 миллиона рублей. Это почти столько же, как и в 2017 году. В собственности у него квартира и Тойота Венза, а у супруги – земельный участок, квартира и часть нежилого здания.

Еще один заместитель главы региона, председатель комитета культуры Владимир Попков показал доход в 2,7 миллиона рублей, что примерно на 200 тысяч больше, чем было в позапрошлом году. Список его недвижимости не потерпел изменений по сравнению с 2017 годом: 2 земельных участка, жилой дом, часть жилого дома, квартира и гараж. У его супруги из собственности кроме гаража – автомобиль Киа. В прошлом году, правда, и Владимир Попков стал обладателем транспортного средства – прицепа к легковому автомобилю «Кремень».

Глава облздрава Анатолий Себелев в 2018 году отчитался о доходе в 3,1 млн. рублей, тогда как годом ранее он зарабатывал меньше - 1,7 млн. рублей. В списке недвижимости у председателя областного комитета здравоохранения без изменений. Теперь у Себелева два автомобиля марки Skoda Octavia, тогда как в прошлой декларации у него была указана только одна иномарка.







Прошлый год прошел без потерь для председателя областного комитета по делам национальностей и казачества Леонида Титова. Его доход составил 3 млн. рублей. У Титова по-прежнему нет личного имущества. Две квартиры, жилой дом и земельный участок находятся у чиновника в пользовании. Глава облкомитета информационных технологий Сергей Торбин задекларировал 2,7 млн рублей и тот же список имущества, что и годом ранее. Глава облкомитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Анна Чупахина заработала 2,5 млн рублей, а вот ее супруг умножил свой доход в три раза - с 3,2 млн рублей до 10,8 млн рублей. Алексей Шмелев, председатель комитета юстиции Волгоградской области, получил в прошлом году 2,6 млн рублей дохода. Никаких объектов недвижимости в его собственности так и не появилось. Алексей Сивокоз, который в декабре 2018 года возглавил инспекцию государственно-жилищного надзора Волгоградской области, заработал меньше своих коллег - всего 1,3 млн рублей. До назначения на эту должность, напомним, он возглавлял департамент ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда. Руководитель инспекции госстройнадзора Волгоградской области Александр Сторожук получил доход в 2,6 млн рублей. В декларации чиновника произошли изменения - из нее исчез водный транспорт: лодка резиновая "Омега-2" и лодка пвх "Мурена-2". Доходы председателя комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрия Наурзалиева в 2018 году составили более 3-х миллионов рублей.

Председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области Дмитрий Локтионов за 2018 год задекларировал доход в размере 2-х с половиной миллионов рублей. Алексей Ломов - руководитель регионального комитета госохраны объектов культурного наследия также сообщил о доходе в 2,5 миллиона рублей. Председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Владимир Марченко заработал в 2018 году более 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Примерно такие же доходы у руководителей комитета ЖКХ и ТЭК Олега Николаева, председателя комитета по управлению государственным имуществом Анны Писемской, руководителя комитета архитектуры и градостроительства Елены Прохоровой, председателя комитета образования Ларисы Савиной и главы облкомприроды Виталия Сазонова. Если разделить указанные суммы на количество месяцев в году, то в среднем чиновники, руководящие профильными комитетами администрации региона, ежемесячно получают около 200 тысяч рублей. Управделами администрации Волгоградской области Андрей Слепенков заработал в прошлом году 2,7 млн рублей. Кроме солидного внедорожника «Toyota Land Cruiser», он владеет надувной лодкой, лодочным мотором и прицепом с гордым названием «Крепыш». Аналогичный автомобиль японского производителя, а также «Mercedes Benz» находятся в собственности у руководителя представительства Волгоградской области в Москве Евгения Кучерявенко. Его доход в 2018 году составил 2,5 млн рублей. Такие же суммы дохода задекларировали председатель комитета строительства Светлана Кузнецова и главный дорожник Волгоградской области Анатолий Васильев. Председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства является полноправным хозяином земельного участка площадью 19 соток и дома размером почти 200 квадратов., а также просторной квартиры (119 кв.м). Годовой доход председателя комитета ветеринарии области Галины Аликовой составил почти 2,6 млн рублей. Она владеет квартирой и долями в доме с земельным участком. Чуть больше составила сама дохода председателя комитета экономической политики и развития региона Галины Быкадоровой – 2,8 млн рублей. Она – владелица шести соток земли, дачного дома и небольшой квартиры. Супруг чиновницы заработал почти в 9 раз меньше – 330 тысяч рублей. Председатель комитета тарифного регулирования Светлана Горелова задекларировала 3 млн рублей дохода, что на 2 млн рублей меньше, чем в 2017 году. Практически удвоил свои доходы в прошлом году Аркадий Грушко, отвечавший в администрации региона за проведение ЧМ-2018. Подведомственный ему комитет после мундиаля, как известно, переименован и теперь занимается развитием туризма в регионе. В декларации за прошлый год у Грушко значатся немногим менее 4,2 млн рублей дохода. Он владеет земельным участком, просторным домом (344 кв.м), гаражом и долями в трех квартирах. Председатель комитета социальной защиты населения области Лилия Заботина в дополнительной опеке со стороны государства явно не нуждается. Ее доход – 3,2 млн рублей.





