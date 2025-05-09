



В Волгограде 9 мая народный артист Российской Федерации Михаил Турецкий после фееричного концерта, посвященного юбилею Победы, ответил на вопросы представителей СМИ. Как сообщает ИА «Высота 102», общаясь с журналистами, он назвал Волгоград «поющим городом» и отдельные слова сказал о губернаторе Бочарове.

– Несмотря на то, что до людей мы дотянуться не могли, мы привыкли, что людей много у сцены, тем не менее, мы нащупали эту незримую тропу. Огромная аудитория. Люди сначала сидели, потом они уже не могли сесть – они танцевали, размахивали руками. Волгоград пел с нами. И пел в полный голос! Это очень поющий и музыкальный город, – поделился впечатлениями от состоявшейся встречи с волгоградским зрителем Михаил Турецкий.





Далее он обратил внимание на одного конкретного зрителя – главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

– Даже строгий губернатор сначала сидел, а потом у него даже лицо поменялось и он перестал быть строгим, – подметил Турецкий. – А ведь все знают, что Андрей Иванович такой серьезный мужчина и улыбку у него вызвать – это целая работа. А здесь последние 30-40 минут у него улыбка не сходила с лица. Он понял, что не ошибся, пригласив на эту сцену «Хор Турецкого» и Soprano.

Народный артист также вспомнил по случаю слова своего отца – фронтовика:

– Отец мой говорил: Москва – понятно, Ленинград – понятно. Но именно в Сталинграде фашисты обломались коренным образом. Точка невозврата произошла здесь – в легендарном Сталинграде, легендарном городе-герое.

Фото, видео: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»