Рабочий совет ВгАЗа поддержал инициативу жителей региона о выдвижении Андрея Бочарова кандидатом в губернаторы Волгоградской области
Политика 24.05.2019 17:53
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24.05.2019 17:53
На очередном заседании рабочего cовета Волгоградского алюминиевого завода под руководством Олега Кириченко наряду с текущими вопросами и планами развития предприятия обсуждался вопрос о поддержке инициативы общественных организаций, бизнес-сообществ и активных граждан по выдвижению кандидатуры Андрея Бочарова на пост губернатора региона. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе предприятия.
"Сегодня мы выступаем в поддержку нынешнего губернатора Волгоградской области, потому что видим реальные изменения, которые произошли за последние пять лет, - говорит ветеран ВгАЗа, заслуженный металлург РФ Николай Жоров. – Развивается не только наше предприятие, развивается город и регион. Появляются новые объекты инфраструктуры, дороги, парки. Приводятся в порядок дворы, поликлиники, школы и детские сады. Андрей Иванович - человек слова и дела. А значит при его руководстве область будет процветать".
Результатом заседания стал подписанный участниками протокол, который будет передан инициативной группе поддержки кандидата.
Фото предоставлено пресс-службой ВгАЗа
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