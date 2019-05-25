



На очередном заседании рабочего cовета Волгоградского алюминиевого завода под руководством Олега Кириченко наряду с текущими вопросами и планами развития предприятия обсуждался вопрос о поддержке инициативы общественных организаций, бизнес-сообществ и активных граждан по выдвижению кандидатуры Андрея Бочарова на пост губернатора региона. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе предприятия.

"Сегодня мы выступаем в поддержку нынешнего губернатора Волгоградской области, потому что видим реальные изменения, которые произошли за последние пять лет, - говорит ветеран ВгАЗа, заслуженный металлург РФ Николай Жоров. – Развивается не только наше предприятие, развивается город и регион. Появляются новые объекты инфраструктуры, дороги, парки. Приводятся в порядок дворы, поликлиники, школы и детские сады. Андрей Иванович - человек слова и дела. А значит при его руководстве область будет процветать".

Результатом заседания стал подписанный участниками протокол, который будет передан инициативной группе поддержки кандидата.