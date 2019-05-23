Волжанина приговорили к 9 годам тюрьмы за расстрел человека за громкую музыку





К 9 годам и 11 месяцам в колонии строгого режима приговорен сегодня 32-летний житель Волжского Виталий Бельченко, который в сентябре прошлого года в упор расстрелял мужчину за громкую музыку. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Волжанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием и судом установлено, что в 5 утра 30 сентября 2018 года Бельченко проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. В этот момент он услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, мужчина вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду. Даже не пытаясь мирно уладить конфликт, подозреваемый произвел два выстрела в упор в голову нетрезвого дебошира, после чего скрылся. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Известно, что орудие убийства - травматический пистолет - принадлежит Бельченко на законных основаниях. На момент совершения преступления он был пьян, а после совершенного убийства уехал в Волгоград к маме

Свою вину он полностью признал, написал явку с повинной.

Очевидцы смогли снять момент убийства на видео (повтор от 01.10.2018 года)