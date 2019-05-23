Экология

Пробы воздуха в Светлом Яру Волгоградской области будут проводить непрерывно

Экология 22.05.2019 12:30
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22.05.2019 12:30


Более 4,2 миллиона рублей выделяется из бюджета региона на дооснащение стационарного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в рабочем поселке Светлый Яр. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком электронного аукциона выступает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Поясняется, что дооснащение стационарного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в р.п. Светлый Яр необходимо для измерения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и метеорологических параметров в непрерывном автоматическом режиме. Комплекс будет выполнять автоматическое измерение концентраций анализируемых компонентов, собирать, обрабатывать и хранить результаты измерений, предоставлять их в различных форматах, передавать данные. В стоимость работ входит как поставка нового оборудования, так и его монтаж и наладка. 
Работы должны быть выполнены за 30 рабочих дней с даты заключения контракта.
Отметим, что экологическая ситуация в Светлоярском районе Волгоградской области остается напряженной. Жители райцентра - рабочего поселка Светлый Яр - неоднократно жаловались в различные природоохранные ведомства на химические выбросы, удушающий запах, неблагоприятное состояние окружающей среды. Люди в своих обращениях просили чиновников и прокуроров защитить их права на чистый воздух, которого, по их словам, они сегодня лишены. 

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