В Волгограде инициативная группа по выдвижению Бочарова на новый срок проводит большой сбор





Сегодня объявлен сбор актива инициативной группы по поддержке Андрея Бочарова на предстоящих выборах губернатора Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Кандидатуру действующего главы региона для участия в новых выборах поддерживают почетные жители Волгоградской области, видные общественные деятели, олимпийские чемпионы, врачи, учителя, представители сферы культуры, бизнес-сообщества. Их встреча состоится на площадке музея "Россия — моя история". Планируется, что по итогам заседания будет принята резолюция.

Отметим, что поучаствовать в выборах губернатора Волгоградской области, которые пройдут в сентябре этого года, Андрею Бочарову предложили ветераны на встрече в канун Дня Победы. После фронтовиков с этой инициативой выступили и другие жители региона, общественные организации и объединения. В итоге за две недели состав участников инициативной группы превысил сотню человек. Каждый день движение прирастет новыми участниками. Сегодня в числе сторонников действующего губернатора - олимпийские чемпионы, почетные граждане Волгограда, почетные граждане Волгоградской области - Галина Хорошева, Иван Новаков, Юрий Лепехин, руководители фермерских хозяйств и промышленных предприятий и многие другие.



