В Волгограде инициативная группа по выдвижению Бочарова на новый срок проводит большой сбор

Политика 22.05.2019 11:30
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22.05.2019 11:30
Сегодня объявлен сбор актива инициативной группы по поддержке Андрея Бочарова на предстоящих выборах губернатора Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Кандидатуру действующего главы региона для участия в новых выборах поддерживают почетные жители Волгоградской области, видные общественные деятели, олимпийские чемпионы, врачи, учителя, представители сферы культуры, бизнес-сообщества. Их встреча состоится на площадке музея "Россия — моя история". Планируется, что по итогам заседания будет принята резолюция.
Отметим, что поучаствовать в выборах губернатора Волгоградской области, которые пройдут в сентябре этого года, Андрею Бочарову предложили ветераны на встрече в канун Дня Победы. После фронтовиков с этой инициативой выступили и другие жители региона, общественные организации и объединения. В итоге за две недели состав участников инициативной группы превысил сотню человек. Каждый день движение прирастет новыми участниками. Сегодня в числе сторонников действующего губернатора - олимпийские чемпионы, почетные граждане Волгограда, почетные граждане Волгоградской области - Галина Хорошева, Иван Новаков, Юрий Лепехин, руководители фермерских хозяйств и промышленных предприятий и многие другие.
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