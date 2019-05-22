Телеком 19.05.2019 09:30
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19.05.2019 09:30
Двести специалистов из разных областей разработки программного обеспечения соберутся 31 мая на первый в России форум, чтобы найти новые решения для реализации проекта «Умный город». В течение 48 часов разработчики, экологи, дизайнеры и предприниматели будут работают над созданием инновационных решений для умных городов с использованием технологий блокчейн, AI и IoT. Сообщает ИА «Высота 102 со ссылкой на сайт russiasmartcity.ru
В начале этого года при поддержке компаний «Ростех», «Росатом» и «Ростелеком» создан Центр компетенций проекта «Умный город». Центр компетенций призван консолидировать позиции бизнеса и экспертного сообщества, придать новый импульс развитию рынка решений для цифровизации городского хозяйства в нашей стране.
По словам вице-президента по стратегическим инициативам «Ростелекома» Бориса Глазкова, компания готова делиться своими идеями, экспертизой и конкретными решениями.
«Для «Ростелекома» «Умный город» — приоритетное направление. Умные решения, хотя и разного масштаба, применены в городских хозяйствах во многих городах страны, в том числе и в ЮФО, — отметил руководитель проектов межрегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Павел Лысенко на заседании Южного Медиаклуба компании. — Наш опыт внедрения собственных разработок по различным направлениям «Умного города» доказывает их эффективность».
Стандарт «Умного города» включает мероприятия по восьми направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. На сегодняшний день в реализации мероприятий участвуют 493 города страны, 310 проектов.
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