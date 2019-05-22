



Студент одного из волгоградских колледжей стал жертвой двоих вымогателей. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне в полицию пришел 22-летний волгоградец и рассказал, что в одном из парков Советского района к нему подошли двое парней, избили его и потребовали отдать 30 тысяч рублей. Они также сообщили, что такую сумму он будет отдавать им регулярно.

Сотрудники угрозыска быстро нашли подозреваемых. Как оказалось, заработать деньги с помощью рэкета решили двое местных жителей 19 и 22 лет.

По данным информагентства, оба являются студентами ВолГАУ. Возбуждено уголовное дело по статье “Вымогательство”. Им может грозить до 7 лет лишения свободы. Подозреваемые взяты под стражу.