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В Волгограде ликвидированная за огромные деньги свалка в Кировском районе снова прирастает мусором

Актуально 16.05.2019 13:34
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16.05.2019 13:34


Нехорошей тенденцией назвал сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров факты повторного загрязнения очищенных от многолетнего мусора территорий. Как сообщает ИА «Высота 102», неутешительные выводы глава региона сделал после сегодняшнего облета на самолете АН-2 Волгограда, Городищенского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Дубовского и Иловлинского  районов.
«К примеру, мы посмотрели сейчас кировскую свалку, откуда были вывезены в общей сложности порядка 1,5 миллиона кубометров отходов, копившихся на протяжении более 60 лет. Люди впервые за десятки лет вдохнули чистый воздух. Но мы уже сейчас снова видим вдоль дорог, в оврагах образование новых мусорных очагов», - сказал Андрей Бочаров и подчеркнул, что образованию новых свалок необходимо противопоставить предупредительную работу - системную, качественную и плановую.
На ликвидацию свалки площадью 38 гектаров в Кировском районе Волгограда, где содержались в том числе токсичные отходы, было выделено более 800 миллионов рублей. 
После оценки ситуации с воздуха, губернатор Волгоградской области обратил внимание и на территории в районе Лысой горы в Советском районе Волгограда, а также на площади в Волго-Ахтубинской пойме. Там сейчас идет масштабная ликвидация свалок и в то же время активно образуются новые помойки. Такая же ситуация и в Городищенском районе. 

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