Средние заработки спортивных руководителей в Волгоградской области не бьют рекорды

Борьба с коррупцией 17.05.2019 08:31
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17.05.2019 08:31
Среднемесячные заработки руководителей госучреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта Волгоградской области, не претендуют на рекорды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную информацию, в 2018 году в некоторых случаях даже наметилась тенденция на снижение официальных зарплат спортивных начальников.
Так, если в 2017 году руководитель ГАУ ВО «Центр водных видов спорта «Спартак - Волгоград» Юрий Лукьянов в среднем получал 200 с лишним тысяч рублей в месяц, то в 2018 году - немногим более 112 тысяч.
Относительной стабильностью отличается средний заработок руководителя ГАПОУ ВО «Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И.Родимцева» Жанны Чуксиной. В 2017 году - около 102-х тысяч рублей, в 2018 - 104 тысячи рублей.
А вот зарплата Андрея Рекечинского, возглавляющего футбольный клуб «Ротор - Волгоград», пошла на уменьшение. Если в 2017 году руководитель зарабатывал в среднем 130 тысяч в месяц, то в 2018 - 96 тысяч.
Снизилась и зарплата руководителя спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Владимира Типаева. В 2017 году он в среднем получал около 100 тысяч рублей, в 2018 среднемесячное жалованье снизилось до 82 тысяч.
А вот руководитель спортивной школы по зимним видам спорта стал зарабатывать несколько больше. В 2017 году возглавляющий ГАУ Владимир Изотов в среднем получал 75 тысяч рублей, а в 2018 - более 81 тысячи.
Олимпийский чемпион Алексей Петров, руководящий центром спортивной подготовки «Олимп», в 2018 году в среднем ежемесячно получал за свою работу 71 тысячу рублей. В 2017 году жалованье было несколько больше - примерно 74 тысячи.
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