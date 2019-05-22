Экономика

Сбербанк признали главным банком-инноватором Центральной и Восточной Европы

Экономика 15.05.2019 15:53
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15.05.2019 15:53


Сбербанк признан «Самым инновационным банком» среди розничных банков Центральной и Восточной Европы по версии журнала Global Finance. В этой номинации оценивалось, насколько активно финансовые организации используют передовые технологии и новейшие подходы к обслуживанию клиентов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка.
Сбербанк был признан лучшим по итогам оценки пяти инновационных проектов:
• Диалоги в Сбербанк Онлайн — уникальный банковский сервис, в котором клиенты могут удобно переписываться и переводить деньги в формате чатов, отправлять стикеры и открытки.
• Единый Поиск в Сбербанк Онлайн на основе машинного обучения предлагает пользователям персональные результаты, которые помогают быстрее перейти в нужный раздел.
• Платформа Сбербанк Онлайн позволяет вести одновременную разработку мобильного приложения и веб-версии Сбербанк Онлайн неограниченным количеством независимых команд.
• Кредитная бизнес-карта – первая на рынке кредитная бизнес-карта для малого бизнеса с увеличенным льготным периодом при оплате товаров и услуг у партнеров банка. 
• Дэшборд по Экосистеме в омниканальной платформе «Навигатор», позволяющий осуществлять мониторинг выполнения ключевых финансовых и нефинансовых показателей, анализировать инвестиции и динамику бизнес-планов в разрезе компаний Экосистемы Сбербанка.
Джозеф Д. Джаррапуто, издатель журнала Global Finance: «Финансовые институты, получившие награду Global Finance «Инноваторы 2019 года», превосходно разрушают барьеры, чтобы дать волю творческому мышлению. Они лучше других показали, как использовать творческий подход для создания ценных продуктов и решений».
Победителей премии выбирала редакция издания Global Finance при участии журналистов-экспертов в сфере банковских инноваций.

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