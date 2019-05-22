В Кировском районе Волгограда олененок врезался в забор детского сада и потерял сознание





Накануне вечером рядом с детским садом по улице Писемского в Волгограде прохожие обнаружили маленького олененка. Он лежал в бессознательном состоянии рядом с забором, сообщает ИА «Высота 102». Горожане обратились в Муниципальную службу спасения. Прибывшие на место специалисты бережно погрузили животное в машину и отвезли к себе на базу. Под присмотром спасателей «Бэмби» пришел в сознание. По всей видимости, в темноте он не разглядел ограждение и врезался в него на бегу. Как оказалось парнокопытное в спальном районе города – неизвестно. Эти животные обитают на другом берегу Волги – на острове Сарпинский. К сожалению, позже обессиленное животное умерло. Ветеринарам теперь предстоит выяснить, был ли олененок инфицирован каким-либо опасным заболеванием.



