Строителям рокадной дороги в Волгограде придется сеять траву

Главное 14.05.2019 15:40
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14.05.2019 15:40
Арбитражный суд Волгоградской области обязал строителя Нулевой продольной магистрали в Волгограде устранить дефекты на дороге, а именно укрепить склоны посевом многолетних трав и уложить газоны. Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на решение арбитража. Иск в суд подал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Ответчиком по делу выступило ООО "ТрансСервис" - компания, которая построила в Волгограде рокадную дорогу. Контракт на строительство нулевой магистрали был заключен с ООО "ТрансСервис" в начале 2016 года. Стоимость объекта составляла 1,7 миллиарда рублей. В контракте прописано, что устранение дефектов подрядчик выполняет за свой счет.
Так, по итогам осмотра объекта, проведенного в мае 2018 года, чиновники потребовали от подрядчика выполнить укрепление откосов земляных сооружений многолетней травой на площади более 800 кв.м., а также провести обустройство газонов на площади почти 15 тыс. кв.м. ООО "ТрансСервис" должно было устранить дефекты в рамках гарантийных обязательств в обозначенный срок, но ничего не сделало. На суде подрядчик пояснил, что не признает иск, так как считает, что выявленные дефекты не являются гарантийными, так как появились ввиду ненадлежащей эксплуатации объекта, а именно из-за отсутствия полива. Однако суд установил, что данный объект капитального строительства не был подключен к централизованным системам водоснабжения в связи с нарушениями, допущенными ООО "ТрансСервис" при строительстве дороги. К примеру, поливочный водопровод так и не был запущен в связи с наличием повреждений трубопроводов, отводов, спринклеров. В материалах дела указывается, что повреждения образовались из-за воздействия строительной техники и нарушения при производстве работ по устройству последующих за поливочным водопроводом конструктивных элементов автомобильной дороги и инженерных коммуникаций в ходе строительства рокадной дороги.
Требования чиновников были признаны обоснованными. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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