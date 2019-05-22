В Волгоградской области двое рэкетиров обложили данью студентов

Расследования 14.05.2019 14:19
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14.05.2019 14:19
Двоих злоумышленников, подозреваемых в вымогательстве денег, задержали полицейские в Котельниковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился руководитель одного из профучилищ. Он рассказал, что от двоих учащихся злоумышленники уже два месяца требуют деньги. При этом, в случае отказа платить, угрожают избиением. Испугавшиеся студенты в общей сложности отдали лиходеям 36 тысяч рублей. Как оказалось, вымогательством занимались двое местных жителей 19 и 22 лет. Известно, что старший из них уже был судим за мошенничество. Подозреваемые во всем признались и рассказали, что деньги успели потратить. Сейчас они находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело. Молодым людям может грозить до 7 лет лишения свободы.
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