В Волгограде директор фирмы «зажал» зарплату своим подчиненным

Расследования 13.05.2019 13:12
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13.05.2019 13:12
Фигурантом уголовного дела стал директор фирмы, занимающейся разработкой и производством теплооборудования. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, мужчина несколько раз не выплачивал зарплату троим своим подчиненным. По данным следствия, это происходило как в прошлом, так и в этом году. Общая сумма долга перед сотрудниками превысила 100 тысяч рублей. При этом, у него были возможности рассчитаться с ними. Следователи также считают, что он мог задолжать и другим сотрудникам фирмы. Уголовное дело было возбуждено после проведения проверки прокуратурой Дзержинского района.
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