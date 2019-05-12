













Пожар во дворе частного дома в Краснооктябрьском районе переполошил сегодня вечером волгоградцев. Черный дым,поднявшийся выше Мамаева Кургана, был хорошо виден из разных точек города. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании во дворе одного из домов на улице Чайковского поступил на пульт дежурного около 20:00. На место прибыли расчеты пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС. Оказалось, что огонь охватил 2-х этажный дом и складское помещение, где хранились пластиковые материалы. Площадь склада 600 кв м.





К ликвидации пожара привлечено более 15 единиц техники, почти 40 пожарных. На месте работает оперативная группа, которая должна установить причины возгорания. Данные о пострадавших уточняются.