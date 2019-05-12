Происшествия

Три человека пострадали при столкновении маршруток в Волгограде

Происшествия 12.05.2019 19:18
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12.05.2019 19:18


Три человека пострадали сегодня при столкновении двух маршрутных микроавтобусов в Краснооктябрьском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили источники в экстренных службах региона. По предварительным данным, около половины пятого на улице Еременко рядом с остановкой "Медтехника" столкнулись маршрутки №46"С" и №159. В аварии получили травмы две 22-летние пассажирки маршрутки №159, а также 27-летний пассажир маршрутки №46 "С". Мужчина госпитализирован в больницу №4. У него сломан нос, а также диагностирована черепно-мозговая травма. Девушки от госпитализации отказались. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

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