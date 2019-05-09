Жителей Волгограда в атмосферу военных лет погрузил “Трамвай Победы”

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От Сталинграда - до Великой Победы 09.05.2019 11:52
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09.05.2019 11:52
Послушать песни военных лет и сделать фотографию в оформленной на военную тему фотозоне смогли сегодня пассажиры “Трамвая Победы”. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе городской администрации, трамвайный вагон курсирует по маршруту №11 в Красноармейском районе. Узнать его можно по изображенным на бортах сценах сражений и скульптуры “Родина-мать зовет”. Внутри пассажиров встречали одетые в форму военных лет волонтеры. Проезд в “Трамвае Победы” стоит столько же, сколько и в обычном трамвае.
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