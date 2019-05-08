«Пока она без лесов»: в Волгограде Родину-мать показали в 3D перед реконструкцией

От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 22:01
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08.05.2019 22:01
Волгоградцы и гости города снова увидели масштабную патриотическую акцию «Свет Великой Победы» - 3D-инсталляцию на скульптуру «Родина-мать зовет!». Как сообщает ИА «Высота 102», на главную высоту России пришли тысячи человек, которые не скрывали своего восторга от увиденного. Не распугал зрителей и дождь, который начался перед акцией.
14 проекторов, 18 световых приборов "трудились", чтобы обеспечить непрерывную видеоинсталляцию на Мамаевом кургане. Для тех, кто не смог сегодня прийти на главную высоту России, есть шанс увидеть эти волшебные картины и завтра. Необычное зрелище продолжалось два часа.
В этом году видеоинсталляция прошла без лазерного шоу. При этом акцент был сделан на главном монументе. И это неслучайно. Скоро Родину-мать оденут в леса перед грандиозной реконструкцией. Так что тем, кто увидел ее во всей красе перед ремонтом, да еще и в живых цветах, повезло.
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