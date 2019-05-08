И дольше века длится день: 100-летняя участница Сталинградской битвы поделилась секретами долголетия с волгоградцами





Сегодня участница Сталинградской битвы Прасковья Платоновна Агеева была очень рада гостям. Благодарила за подарки, а главное – за внимание. "Это всегда приятно", - объясняет она съемочной группе ИА "Высота 102". Несмотря на почтенный возраст, она пребывает в здравом уме и памяти. Вот только, когда просят рассказать о войне, волнуется: "Такое горькое время".

Она ушла на фронт в первые дни войны. Служила в полевых госпиталях под Сталинградом, выхаживала раненых. Их столько было, что и не подсчитать теперь. Это только спустя годы после войны ей кажется невероятным, как удавалось сутками не спать и не отходить от солдатиков, чтобы они только выжили. И как плакали они, девчонки, когда, казалось, что уже не спасти им молодого бойца. И как радовались, когда вытаскивали их из абсолютно безнадежной ситуации. Говорит, что осознание каждого спасенного человека грело ее всю долгую жизнь. Особенно после войны, когда пришла на работу в медсанчасть завода «Красный Октябрь» и отработала там почти полвека.

"А жизнь промчалась, как день промелькнул, - доверительно объясняет она депутату Госдумы Анне Кувычко, которая приехала поздравить этого замечательного человека с великим праздником Победы. В жизни фронтовика Агеевой было много потерь и на фронте, и в мирное время. Ушла из жизни ее единственная дочь, совсем молодым умер внук. Но она не сломалась и здесь. Мы спросили Прасковью Платоновну, в чем секрет ее долголетия? И оказалось, что он очень прост.

Война, как и победа, все время живет и с Лилией Александровной Мацкевич. Она ушла на фронт в 44-м, когда исполнилось 18 лет. Служила в батальоне связи. Судьба тоже обошлась с ней неласково. Она потеряла двух сыновей, но тоже нашла в себе силы продолжать жить, участвовать во всех ветеранских мероприятиях, ходить в школы и вузы, рассказывать о времени, которое уходит от нас все дальше и дальше. Она говорит, что радуется каждому новому дню, что жизнь продолжается в ее внучке, и это счастье…

Важно жить не только прошлым, но и настоящим, и будущим, - считает Анна Кувычко. Совсем не случайно в эти праздничные дни она посетила учебный центр по работе с молодыми инвалидами. Он открылся в Волгограде в апреле этого года в рамках реализации долгосрочной программы "Пять шагов к достойной жизни". Аналогов ему нет. Молодые люди поделились, как стараются идти в ногу со временем, чтобы быть достойными продолжателями дела своих дедов и прадедов.

О секретах долголетия и не только - в видеоматериале информагентства.