В Волгограде появится улица имени Клементины Черчилль

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От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 15:41
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08.05.2019 15:41
Новой улице в Дзержинском районе будет присвоено имя в честь дамы Большого Креста ордена Британской империи - Клементины Черчилль. Решение о наименовании объекта накануне принял муниципалитет, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. С инициативой об увековечивании памяти создателя и президента «Фонда помощи СССР Красного Креста» и фонда «Сталинградская больница» в администрацию Волгограда обратилось региональное отделение общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество».
Улица Клементины Черчилль появится в развивающемся жилом комплексе «Бейкер Стрит» Дзержинского района вдоль бульварной зоны с прудом.
В рамках своей деятельности фонды под руководством Клементины Черчилль в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (с 1941 по 1951 годы) оказывали помощь Советскому Союзу медикаментами, медицинским оборудованием для госпиталей. В частности, от имени фонда была осуществлена передача оборудования и средств для укомплектования в Сталинграде областной клинической больницы, больницы Ильича (ныне больница № 5 в Краснооктябрьском районе) и первой городской больницы (ныне больница № 1 в Кировском районе). Благодаря активному участию Клементины Черчилль в благотворительной деятельности по организации помощи Советскому Союзу, за годы войны было собрано средств на общую сумму более восьми миллионов фунтов стерлингов.
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