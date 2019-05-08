Сбербанк поздравляет с Днём Великой Победы





Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.





«Дорогие ветераны, примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём Великой Победы!

Этот праздник объединяет нашу огромную страну и сближает поколения. В нём сплелось всё: радость победы и боль утрат, гордость за великий народ и вечная память о тех, кто отдал жизнь и здоровье, защищая Родину.

Этот день особенный, потому что в каждой семье есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Воспоминания этих лет бережно хранятся в фотоальбомах, фронтовых письмах, личных дневниках, медалях и орденах.

9 мая мы чтим тех, кто ценой своих жизней отстоял нашу свободу. Тех, чьи мужество и отвага позволяют сегодня радоваться мирному небу. Мы склоняем головы в память о героях Великой Отечественной и тружениках тыла.