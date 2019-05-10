Расследования

Под покровом ночи в Волгограде на тротуар поставили киоск

Расследования 10.05.2019 06:10
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10.05.2019 06:10


Если герой известного фильма «Берегись автомобиля!» ночью поднимал гаражи, то в Краснооктябрьском районе Волгограда неизвестные с помощью спецтехники, наоборот, поставили киоск. Причем часть ларька оказалась на пешеходной дорожке. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, спецоперация проходила под покровом ночи. На улицу Штеменко, 44 подъехал манипулятор, причем, двигаясь по пешеходной дорожке, он порвал провода. При этом техника повредила плитку, которую предприниматели выложили около своих магазинов, расположенных в доме. Соответствующее заявление уже подано в отдел полиции №2 УМВД России по г. Волгограду. Как утверждают предприниматели, киоск не только захватил часть пешеходной дорожки, но и придомовую территорию – долевую собственность жителей дома и собственников нежилых помещений. 
Самое интересное, рассказали волгоградцы, что недавно этот участок земли был зачищен от незаконных киосков. Предприниматели, торгующие здесь, по решению судов убрали свои павильоны. Но, как известно, пусто место не бывает. Нашлись предприимчивые граждане, которые решили его занять, минуя необходимые процедуры согласования. "Надеемся, что на это  отреагируют не только полицейские, но и районные власти", - выразили надежду местные жители. 


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