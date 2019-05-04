Волгоградский "Ротор" в Саранске проиграл "Мордовии"

Волгоградский “Ротор” на выездном матче проиграл саранской команде “Мордовия”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Встреча в рамках 35 тура ФНЛ Олимп Первенства России по футболу прошла в Саранске на стадионе “Мордовия Арена”.

Весь первый тайм игра шла на равных по времени владения мячом и нанесенным ударам. Правда, волгоградцы смогли провести один удар в створ ворот и два угловых. На 5 минуте дальний удар нанес по воротам хозяев полузащитник “Ротора” Мухаммад Султонов, но мяч прошел мимо. Хозяева поля ответили контратакой. На 36 минуте “Ротор” смог создать напряженный момент у ворот “Мордовии”. Тем не менее на перерыв команды ушли, так и не открыв счет.

Второй тайм начался с напряженной борьбы. На 53 минуте “желтую карточку” получил Мухаммад Султонов. Через пару минут на поле его сменил Артем Попов, но поиграть долго ему не удалось. На 62 минуте ему показали “красную карточку” и удалили с поля. А на 75 минуте полузащитник “Мордовии” Филипп Дворецков открыл счет и вывел свою команду вперед. На 77 минуте нападающий “Ротора” Камиль Муллин забил ответный мяч, но гол не засчитали. По мнению арбитра у футболиста было положение вне игры. Сравнять счет до конца встречи волгоградцам не удалось. Итог матча 1:0 в пользу “Мордовии”.

Отметим, что болельщики “Ротора” выделялись на фоне трибун и на выезде - они поддерживали свою команду изо всех сил.

Всего три игры остается до конца первенства. Сейчас “Ротор” занимает 10 строчку турнирной таблицы. На его счету 47 очков.