В центре Волгограда проходит первая открытая репетиция парада Победы

От Сталинграда - до Великой Победы 02.05.2019 19:11
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02.05.2019 19:11
Репетиция парада в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась в центре Волгограда, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Это первая, так называемая открытая репетиция, которая проходит на площади Павших борцов. До этого участники парада тренировались на территории воинской части в Дзержинском районе.
Сотни волгоградцев и гостей города увидели, как по главной площади Волгограда прошли бойцы волгоградского гарнизона, одетые в историческую форму времён Великой Отечественной: пехотинцев, идущих с ППШ, танкистов и моряков-краснофлотцев с винтовками Мосина. По словам самих военных, на парад отбирают лучших, а для “исторических” коробок - только лучших из лучших.
Вслед за ними идут бойцы в современной экипировке - системе обмундирования “Ратник”. Их оружие - автомат Калашникова - АК-74. Также к параду готовятся сотрудники МВД и УФСИН, курсанты Волгоградской академии МВД, бойцы Росгвардии и МЧС, воспитанники ДОСААФ и Юнармии, казаки и учащиеся волгоградского техникума водного транспорта.
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