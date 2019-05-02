В центре Волгограда проходит первая открытая репетиция парада Победы





Репетиция парада в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась в центре Волгограда, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Это первая, так называемая открытая репетиция, которая проходит на площади Павших борцов. До этого участники парада тренировались на территории воинской части в Дзержинском районе.

Сотни волгоградцев и гостей города увидели, как по главной площади Волгограда прошли бойцы волгоградского гарнизона, одетые в историческую форму времён Великой Отечественной: пехотинцев, идущих с ППШ, танкистов и моряков-краснофлотцев с винтовками Мосина. По словам самих военных, на парад отбирают лучших, а для “исторических” коробок - только лучших из лучших.

Вслед за ними идут бойцы в современной экипировке - системе обмундирования “Ратник”. Их оружие - автомат Калашникова - АК-74. Также к параду готовятся сотрудники МВД и УФСИН, курсанты Волгоградской академии МВД, бойцы Росгвардии и МЧС, воспитанники ДОСААФ и Юнармии, казаки и учащиеся волгоградского техникума водного транспорта.



