Монстрация в Волгограде: юмор и никакой явной политоты (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 01.05.2019 14:36
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01.05.2019 14:36
Отдельно от основной первомайской демонстрации в Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня прошла монстрация, сообщает ИА «Высота 102». Как заявляют сами организаторы этого несколько странного, но в целом веселого действа, монстрация - это массовая художественная акция в форме демонстрации с забавными и местами абсурдными лозунгами и транспарантами. Предполагается, что участники монстрации, с помощью придуманных ими лозунгов осмысляют окружающую их действительность. Единственно условие - «юмор и фантазия, никакой явной политоты и экстремизма». Что получилось у участников волгоградской монстрации - в фоторепортаже ИА «Высота 102».
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