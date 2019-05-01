В Волгоградской области сгорело сельское подворье





Подсобных построек и фуража лишился из-за пожара житель Быковского района Волгоградской области. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании в поселке Заволжский поступило накануне в 15:34. На место быстро прибыли расчеты пожарно-спасательной части №34. Им потребовалось немного времени, чтобы потушить пламя. Однако огонь успел уничтожить 12 тонн сена, деревянную хозпостройку и металлический вагончик. От огня никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной возгорания.

Всего за сутки произошли 23 пожара. В 7 случаях загоралась трава, а в 8 - мусор.



