В Волгоградской области сгорело сельское подворье

Происшествия 01.05.2019 09:59
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01.05.2019 09:59
Подсобных построек и фуража лишился из-за пожара житель Быковского района Волгоградской области. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании в поселке Заволжский поступило накануне в 15:34. На место быстро прибыли расчеты пожарно-спасательной части №34. Им потребовалось немного времени, чтобы потушить пламя. Однако огонь успел уничтожить 12 тонн сена, деревянную хозпостройку и металлический вагончик. От огня никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной возгорания.
Всего за сутки произошли 23 пожара. В 7 случаях загоралась трава, а в 8 - мусор.
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