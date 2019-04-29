Аналитика 29.04.2019 20:21
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29.04.2019 20:21
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: что не так с переездом на Тулака, губернатор о мерах безопасности, выплаты оставшимся в живых ветеранам, концерт в «Бизнес-гимназии» и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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