Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде жизненно важный переезд на Ельшанке не открывают подозрительно долго

Аналитика 29.04.2019 20:21
12817 2
29.04.2019 20:21



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: что не так с переездом на Тулака, губернатор о мерах безопасности, выплаты оставшимся в живых ветеранам, концерт в «Бизнес-гимназии» и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Готовы ли вы жить в Сталинграде: жители города-героя высказались о переименовании Волгограда
14.04.2019 18:59
48914 38
Высота 102 ТВ: Члены парламента РФ от Волгоградской области похвастались своей успешной жизнью
15.04.2019 20:02
41747 3
«Высота 102»ТВ: Мусорный коллапс все еще реальность Волгограда
11.04.2019 20:06
40812 2
Аналитика
28.04.2019 19:01
Аналитика 28.04.2019 19:01
42762 39 Обсудить

0
Далее
Аналитика
26.04.2019 20:17
Аналитика 26.04.2019 20:17
29258 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
25.04.2019 20:26
Аналитика 25.04.2019 20:26
36319 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
24.04.2019 20:05
Аналитика 24.04.2019 20:05
42301 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.04.2019 20:02
Аналитика 23.04.2019 20:02
42300 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
23.04.2019 13:39
Аналитика 23.04.2019 13:39
7827 7 Обсудить

0
Далее
Аналитика
22.04.2019 20:04
Аналитика 22.04.2019 20:04
41518 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
19.04.2019 20:04
Аналитика 19.04.2019 20:04
28264 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
18.04.2019 20:00
Аналитика 18.04.2019 20:00
30145 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
17.04.2019 20:01
Аналитика 17.04.2019 20:01
36384 1 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.04.2019 20:03
Аналитика 16.04.2019 20:03
43373 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
16.04.2019 12:25
Аналитика 16.04.2019 12:25
2716 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
15.04.2019 20:02
Аналитика 15.04.2019 20:02
41747 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
14.04.2019 18:59
Аналитика 14.04.2019 18:59
48914 38 Обсудить

0
Далее
Аналитика
12.04.2019 20:04
Аналитика 12.04.2019 20:04
33172 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:21
«Высота 102»ТВ: В Волгограде жизненно важный переезд на Ельшанке не открывают подозрительно долго Смотреть фотографииCмотреть видео
18:48
В Волгоградской области сельские депутаты самораспустились в знак протеста против оптимизации школыСмотреть фотографии
17:55
Медики не выявили причину вспышки пневмонии в волгоградской школеСмотреть фотографии
17:25
«Карьерный вираж»: глава Росприроднадзора по Волгоградской области увольняется после начала служебной проверки Смотреть фотографии
17:16
"Чтобы не ругали": в Волжском загулявший подросток заявил о ДТПСмотреть фотографии
16:53
В Волгоградской области замглавврача больницы наказали за безответную жалобуСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде ученики «Бизнес-гимназии» удивили концертом ко Дню ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
"Нас опять обманули!": волгоградцы не дождались открытия переезда на ТулакаСмотреть фотографии
16:30
Жителю Краснодара дали 10 лет за разбой и наезд на полицейского в Волгограде
16:15
"10 тысяч рублей ко Дню победы": в Волгоградской области осталось 1435 ветерановСмотреть фотографии
15:49
Лечение за рубежом стало доступно в Волгограде по страховке от «Ренессанс страхование»Смотреть фотографии
15:27
В Волгограде бармена будут судить за контрабанду амфетамина из ГерманииСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде 17-летнюю спортсменку поймали на контрабанде стероидовСмотреть фотографии
15:17
В Волгоград доставят помогающую в материальной нужде чудотворную иконуСмотреть фотографии
15:03
Волгоградцы помогли потеряться трехлетнему мальчикуСмотреть фотографии
14:47
Институт «ВолгоградНИПИморнефть» отмечает 60-летиеСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области прививки победили столбняк и краснухуСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде путепровод после ремонта попал в карту «убитых» мостовСмотреть фотографии
13:34
Регоператор не хочет снижать плату жителям Волгоградской области за проблемы с вывозом мусораСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде магазинный воришка отбился от охраны консервными банкамиСмотреть фотографии
12:03
Фирму из Санкт-Петербурга оштрафовали за трудоустройство бывшей чиновницы из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:56
Исключенный из ЛДПР за любовь к «ЕР» депутат Волгоградской облдумы подался на праймериз партии власти Смотреть фотографии
11:50
Русал провел акцию по уборке мусора вдоль берегов Волги и АхтубыСмотреть фотографии
11:34
В день Первомая проспект Ленина в Волгограде закроют для автомобилистовСмотреть фотографии
11:21
В Волжском ищут сбившего подростка водителяСмотреть фотографии
11:10
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам — бесплатноСмотреть фотографии
11:04
Многодетные в Волгоградской области получили право на льготы по земельному налогуСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области пьяный водитель погубил пассажиркуСмотреть фотографии
10:33
Четыре человека пострадали в ДТП с фурой в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
Волгоградец умер во время оздоровительной прогулкиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 