



Житель Волгограда, похитивший продукты из супермаркета, отбился от сотрудников магазина, швыряя в них продукты. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, сигнал о ЧП поступил в полицию от сотрудников одного из сетевых магазинов в Тракторозаводском районе. Они рассказали, что к ним пришла супружеская пара с ребенком. Вскоре женщина ушла из магазина, а мужчина взял с прилавка две бутылки коньяка “Старейшина” и упаковку мяса. Все это он спрятал в детскую коляску. После чего пошел к выходу. Охрана магазина попыталась остановить воришку, но он стал бросать в них подвернувшиеся под руку консервные банки, после чего с похищенным убежал. Правда полицейские быстро установили личность подозреваемого и нагрянули к нему домой. Однако к тому моменту они с женой уже успели пожарить и съесть мясо, а также выпить коньяк. Возбуждено уголовное дело. За грабеж подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы.



