Политика

Исключенный из ЛДПР за любовь к «ЕР» депутат Волгоградской облдумы подался на праймериз партии власти

Политика 29.04.2019 11:56
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29.04.2019 11:56


Депутат Волгоградской облдумы Юрий Чекалин подался в участники предварительного голосования, которое проводит партия «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предварительного голосования, он намерен попробовать себя в качестве кандидата от партии власти на предстоящих выборах в территориальной группе №6. 
Таким «хэппи-эндом» закончилась скандальная история, произошедшая с Юрием Чекалиным после его «признания в любви» к партии «Единая Россия», сделанным им на одном из заседаний регпарламента. Тогда депутат заявил, что ЛДПР практически всегда поддерживает стратегические направления партии власти. «По крайней мере, в нашей области это всегда однозначно», - отметил тогда выступающий. Реакция руководства ЛДПР не заставила себя ждать: здесь заявили, что такие высказывания депутата являются оскорблением для партии и напрямую сказываются на ее имидже. Следствием скандала стало исключение Юрия Чекалина из рядов ЛДПР. 
К слову, тот спич депутата удивил его коллег по регпарламенту. Господин Чекалин, возглавляя в парламенте комиссию по борьбе с коррупцией, за пять лет работы в думе крайне редко публично выступал и еще реже вступал в дискуссии с коллегами по обсуждаемым вопросам. Однажды его даже поймали на стороннем занятии – «слуга народа» разглядывал в телефоне фото известной актрисы в купальнике. Но, видимо, теплые чувства к «Единой России» так одолели депутата, что он просто не мог сдержаться и выступил с ошеломляющей речью.
Теперь уже беспартийный депутат облдумы попробует себя в качестве кандидата от партии власти. Напомним, теперь, согласно установленным правилам, он должен будет принять участие в дебатах с другими претендентами в кандидаты на предстоящих выборах. 
Напомним, имя Юрия Чекалина недавно фигурировало в скандале вокруг нападения вандалов на местный офис ЛДПР. Как вскоре установили полицейские, фасад здания на улице Советской  в центре Волгограда обидными словами исписали сами партийцы, один их которых – помощник депутата Чекалина.  Инцидент, по всей видимости, произошел на почве внутрипартийных разборок между и.о. регионального координатора партии и лидером фракции политической силы в облдуме.

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