В Волгограде похититель 11-летней девочки просил его оправдать





Приговоренному к длительному сроку за похищение 11-летней девочки Сергею Вихлянцеву не удалось добиться смягчения приговора, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Такое решение в эти минуты принял Волгоградский областной суд. Напомним, 1 марта прошлого года в Камышине он похитил дочку своих бывших работодателей. Мужчина подошел к девочке, когда она шла в школу, и предъявив поддельное удостоверение сотрудника полиции, потребовал, чтобы она прошла с ним. Затем Вихлянцев привез ребенка к себе в квартиру. Школьница пробыла в заточении у своего похитителя до 5 марта. Ее обнаружили сотрудники полиции во время поквартирного обхода.

При обыске в квартире мужчины стражи порядка нашли фальшивое удостоверение полицейского и более 560 гр. пороха. Как уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мотивом преступления было желание получить выкуп за освобождение девочки. Также в ходе расследования было установлено, что обвиняемый вел асоциальный образ жизни и имел задолженность по кредитам.

В пресс-службе Волгоградского областного суда уточнили, что когда девочка уже была у Вихлянцева дома, он угрожал что увезет ее в Москву, если не получит выкупа. Наличие “полицейского” удостоверения Вихлянцев объяснил соображениями безопасности. Он использовал его, чтобы спокойно “таксовать”, и в случае каких-либо проблем с клиентами - демонстрировать.

Свою вину в похищении девочки и подделке удостоверения сотрудника полиции мужчина отрицал, но признал факт хранения пороха. В феврале этого года его приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 тысяч рублей.